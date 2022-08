Transfermarkt: Rekordtransfer verlässt Augsburg! Pepi auf Leihbasis nach Groningen

17,5 Millionen Euro überwies der FC Augsburg im Januar an den FC Dallas für Ricardo Pepi, nun verleiht der Bundesligist den teuersten Spieler der Vereinsgeschichte bis Saisonende an den niederländischen Erstligisten FC Groningen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

„Gerade in meinem Alter ist Spielpraxis besonders wichtig, um sich bestmöglich weiterzuentwickeln. Da ich im Winter auch das Ziel habe für mein Heimatland an der Weltmeisterschaft teilzunehmen, sind regelmäßige Einsätze doppelt wichtig für mich", sagte der US-Amerikaner, der in der Bundesliga in 15 Spielen noch ohne Tor und Vorlage ist: „Nach der Leihe möchte ich dann gestärkt nach Augsburg zurückkommen und mich in der Bundesliga beim FCA durchsetzen."