FC Bayern: Neuzugang stellt Rekord auf! Mathys Tel nun jüngster Torschütze des Rekordmeisters

In der Nachspielzeit der ersten Spielhälfte des Erstrundenspiels beim Drittligisten Viktoria Köln, das die Bayern mit 5:0 gewannen, bekam Tel den Ball auf der linken Seite von Ryan Gravenberch, dribbelte nach innen an seinen Gegenspielern vorbei und schlenzte den Ball zum zwischenzeitlichen 2:0 in die rechte Torecke. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan des DFB-Pokals)