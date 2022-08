US Open: Murray erstmals seit sechs Jahren in dritter Runde

Andy Murray steht in Runde drei der US Open © AFP/GETTY IMAGES /SID/JULIAN FINNEY

New York (SID) - Der dreimalige Grand-Slam-Sieger Andy Murray steht zum ersten Mal seit 2016 in der dritten Runde der US Open. Der zweimalige Tennis-Olympiasieger aus Schottland setzte sich am Mittwoch mit 5:7, 6:3, 6:1, 6:0 gegen Emilio Nava aus den USA durch und könnte nun auf den einstigen Wimbledon-Finalisten Matteo Berrettini aus Italien treffen.