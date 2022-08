Premier League: Dreierpack! Haaland knackt Premier-League-Rekord

Nach Hattrick: Was Guardiola an Haaland besonders schätzt

Super-Stürmer Erling Haaland macht dort weiter, wo er letzte Saison in der Bundesliga mit dem BVB aufgehört hatte: Der 22-Jährige trifft auch gegen Nottingam wie am Fließband - und ist neuer Rekordhalter.

Damit knackte Haaland einen Premier-League-Rekord. Noch nie traf ein Akteur in seinen ersten fünf Einsätzen im englischen Oberhaus häufiger.

Unglaublich: Auch am vergangenen Spieltag schnürte Haaland im Duell mit Crystal Palace einen Dreierpack. Zwischen seinen letzten sechs Buden vergingen also sage und schreibe 60 Minuten, in denen Haaland auf dem Platz stand. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)