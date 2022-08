Anzeige

Champions League: Klopp erinnert sich an Liverpools legendäre Aufholjagd gegen Barca Klopp erklärt legendäres Comeback

Klopp emotional: "Dieser Verein macht dich verrückt!"

SPORT1

Liverpools Aufholjagd gegen Barcelona ist für immer legendär. Im SPORT1-Podcast Leadertalk mit Mounir Zitouni verrät Jürgen Klopp einen vielsagenden Satz sowie Details aus dem Matchplan und der Mannschaftsansprache.

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat im SPORT1-Podcast Leadertalk von Mounir Zitouni verraten, welchen Matchplan und welche Worte er vor dem legendären Comeback gegen den FC Barcelona im Halbfinale der Champions-League-Saison 2018/19 wählte. (Leadertalk: Warum Winnetou für Klopp wichtig ist)

Leadertalk - der SPORT1 Podcast von und mit Business-Coach und Autor Mounir Zitouni - die aktuelle Folge bei SPORT1, auf meinsportpodcast.de, bei Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt

Anzeige

„Es ist eigentlich unmöglich, das aufzuholen. Aber weil ihr es seid, haben wir eine Chance“, erzählte Klopp von der Sitzung vor dem Barcelona-Spiel und betonte, genau das auch gefühlt zu haben: „Es war genau das, was ich gedacht habe. Ich habe nicht gedacht, oh, der Satz klingt gut.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Ekstase am Mikro! Englische und spanische Reporter flippen aus

Was den Matchplan angeht, habe Klopp gewusst, dass es nur eine Möglichkeit geben würde, Barcelona so deutlich zu besiegen. „Leute, wir müssen wahnsinnig mutig sein“, instruierte Klopp damals seine Mannschaft und erklärte: „Das bedeutet, wir lassen Räume für Barcelona offen, die sie für gewöhnlich nutzen, aber nur dann, wenn wir sie in anderen Räumen spielen lassen.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

„Volles Risiko, von Barcelona abgeschossen zu werden“

Der Plan dahinter war, den Katalanen mit einer Aggressivität entgegenzutreten, wie sie sie nicht gewohnt sind. „Wenn wir es so machen, setzen wir Barcelona in einer Art und Weise unter Druck, wie sie es tatsächlich noch niemals in ihrem Leben erfahren haben“, dachte sich Klopp damals.

„Mit diesem Mut und dieser Zuversicht, die wir alle empfunden haben nach der Sitzung, sind wir dann rausgegangen und sind das volle Risiko eingegangen, von Barcelona nach zehn Minuten abgeschossen zu werden“, erinnerte sich Klopp.

Am Ende funktionierte sein Plan perfekt und seine Reds, die auf die beiden verletzten Superstars Mohamed Salah und Roberto Firmino verzichten mussten, machten die 0:3-Niederlage aus dem Hinspiel wett, indem sie Messi und Co. an der heimischen Anfield Road mit 4:0 abfertigten.

Liverpool goes crazy! Fans feiern eine legendäre Nacht

Doppelpacks von Divock Origi und dem eingewechselten Georginio Wijnaldum hatten den Weg bereitet. Unvergessen wird wohl immer die schnell ausgeführte Ecke von Trent Alexander-Arnold auf Origi bleiben, die für das entscheidende Tor zum 4:0 sorgte, durch das man ins Finale einzog.

Anzeige

Dort machte man ebenfalls keinen Halt vor Tottenham Hotspur und siegte souverän mit 2:0.

Alles zur Champions League bei SPORT1