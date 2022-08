FC Chelsea: Nächste Strafe für Thomas Tuchel! Trainer der Blues muss ach Schiedsrichterkritik zahlen

Nach seiner Kritik an Schiedsrichter Anthony Taylor steht die Strafe von Thomas Tuchel fest. Um eine erneute Sperre kommt der Chelsea-Trainer dieses Mal herum.

Dies teilte die FA am Mittwoch mit, zudem sei Tuchel mit Blick auf künftiges Verhalten „verwarnt“ worden. Weitere Verstöße würden erneut zu Sanktionen führen.

Tuchel mit deutlicher Kritik an Anthony Taylor

Nun habe der 48-Jährige zugegeben, „dass seine Kommentare nach dem Premier-League-Spiel gegen Tottenham unangemessenes Verhalten darstellen, da sie Voreingenommenheit implizieren, die Integrität des Schiedsrichters infrage stellen und das Spiel in Verruf bringen“, hieß es im Statement der FA.

Auslöser des Ärgers war ein nicht geahndetes Foul von Cristian Romero an Marc Cucurella in der Nachspielzeit, wenig später fiel der Ausgleich. Video-Assistent Mike Dean gab später zu, dass er Taylor auf die Szene hätte hinweisen müssen. Tuchel war erbost: Es wäre "vielleicht besser", wenn Taylor kein Spiel der Blues mehr leite, sagte er: "Ich kann versichern, dass die ganze Kabine so denkt."