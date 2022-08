Bosse erklären: Das ist die neue Transferpolitik beim FC Bayern!

Die Verpflichtungen von Sadio Mané und Matthijs de Ligt sorgten weltweit für Aufsehen. Der FC Bayern verpflichtete in diesem Sommer zwei absolut gestandene Stars, die sich in ihrer Karriere bereits bewiesen haben - auch auf mehreren Bühnen.

Viel Geld für junge Talente

Für den 17-jährigen Franzosen Mathys Tel, der von Stade Rennes an die Isar gewechselt ist, nahmen die Münchner sogar eine stolze Summe Geld in die Hand: Inklusive erfolgsabhängiger Boni könnten die Bayern bis zu 28,5 Millionen Euro nach Frankreich überweisen, um sich einen der besten Stürmer seines Jahrgangs zu sichern:

„Mathys ist im Sturm eines der größten Talente und vorne vielseitig einsetzbar: in der Spitze, auf den Seiten“, erklärte Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic im kicker . „Er hat einen Superschuss, alle Qualitäten. Wenn ich merke, dass wir einen solchen Spieler bekommen können, bin ich zu einem Transfer bereit.“ Auch die vermeintliche hohe Ablöse für einen 17-Jährigen sieht Salihamidzic nicht problematisch: „Der Plan dahinter ist so mutig wie strategisch richtig.“

Davies und Musiala als Vorzeigebeispiele

Denn klar ist auch: Im Vergleich zu anderen großen Vereinen will und kann der FC Bayern „keine hundert Millionen“ für neue Spieler zahlen, wie Salihamidzic erwähnt: „Deshalb machen wir auch diese Wetten auf die Zukunft.“ Und wenn es - wie in den vergangenen Jahren - gelinge, „diese herausragenden Talente“ zu verpflichten, sei die Chance, so Salihamidzic, „sehr groß, dass wir einen Spieler entwickeln, der ein internationaler Topmann wird“.

Nicht jedes Talent brachte die erhoffte Entwicklung

Die Strategie der Münchner ging allerdings bislang nicht bei jedem Spieler auf. Der 2020 ablösefrei verpflichtete Innenverteidiger Tanguy Nianzou, der mit großen Vorschusslorbeeren an die Isar kam, konnte sein Potenzial nie wirklich gänzlich ausschöpfen und wurde nun für 20 Millionen Euro an den FC Sevilla verkauft.

Wie Herbert Hainer ergänzt, wird es immer wieder junge Spieler geben, die den Durchbruch beim FC Bayern nicht schaffen. Der Vereinschef freut sich über den wirtschaftlichen Profit von zunächst rund 40 bis 50 Millionen Euro in diesem Sommer, die der Verkauf der Spieler Tanguy Nianzou, Chris Richards, Jann-Fiete Arp und Joshua Zirkzee bringt. Marc Roca und Omar Richards sind weitere Namen, die München als Zwischenstation durchliefen und immerhin ein finanzielles Plus ergaben.

Nun sind die Bayern mit einem ausgewogenem Kader in die Saison gestartet, bestehend aus erfahrenen Stars und jungen Talenten. Herbert Hainer sieht den Verein für die Zukunft hervorragend aufgestellt: „Wir haben eine junge Mannschaft, die in den kommenden Jahren in dieser Formation zusammenspielen kann. Auch wenn wir die eine oder andere Justierung vornehmen werden, so steht doch das Gerüst.“