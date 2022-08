ISTAF ohne Lückenkemper und Klosterhalfen

Das ISTAF in Berlin muss am Sonntag auf zwei der größten deutschen Leichtathletik-Stars verzichten.

Das ISTAF in Berlin muss am Sonntag auf zwei der größten deutschen Leichtathletik-Stars verzichten. Die Europameisterinnen Gina Lückenkemper und Konstanze Klosterhalfen sagten ihre Starts ab.

Das teilten die Organisatoren am Mittwoch mit. Lückenkemper wird im Olympiastadion immerhin abseits der Bahn eine Rolle spielen. An Sprints sei nach den Verletzungen der European Championships aber „noch nicht zu denken“, sagte sie.

Bei ihrem Goldlauf in München hatte sich Lückenkemper im Einzelfinale am Knie verletzt, in der 4x100-m-Staffel gewann sie trotz der Blessur den zweiten EM-Titel. In Berlin wolle sie nun "den ISTAF-Rekord im Autogrammeschreiben knacken", sagte Lückenkemper.