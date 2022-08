Transfer-Hammer: Julian Draxler offenbar vor Benfica-Wechsel

Es fehlt offenbar nicht mehr viel zum Vollzug eines spektakulären Wechsels. Ein deutscher Nationalspieler befindet sich schon in Portugal, um seinen Medizincheck zu absolvieren und den Vertrag zu unterschreiben.

Noch am Mittwoch soll der 58-malige Nationalspieler seinen Medizincheck in Portugals Hauptstadt absolvieren und anschließend das neue Arbeitspapier unterschreiben. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Ligue 1)

Wie Record berichtet, ist Draxler bereits in Lissabon eingetroffen. Das bestätigte auch Transfer-Experte Fabrizio Romano.

Draxler nach Götze und Kamada nur dritte Wahl?

Draxler war in Lissabon allerdings nicht die erste Wahl. Benfica mit Trainer Roger Schmidt hatte ursprünglich Mario Götze und Daichi Kamada auf der Wunschliste.

Bei den Parisern steht Draxler seit 2017 unter Vertrag. Damals überwies der französische Meister Medienberichten zufolge für die Dienste des gebürtigen Gladbeckers 36 Millionen Euro an den VfL Wolfsburg. (DATEN: Die Tabelle der Ligue 1)

In über fünf Jahren an der Seine konnte sich Draxler allerdings nie richtig als Stütze der Mannschaft etablieren. Immer wieder bremsten Verletzungen das Schalker Eigengewächs aus. Nur 540 Ligaminuten sammelte der 28-Jährige in der vergangenen Saison. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Ligue 1)