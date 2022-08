DFB-Frauen in der WM-Qualifikation ohne Oberdorf

Für Oberdorf, beste junge Spielerin der EM und Dritte bei der Wahl zu Europas Fußballerin des Jahres, nominierte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg Fabienne Dongus von der TSG Hoffenheim nach. Das deutsche Team tritt am Samstag in der Türkei (14.45 Uhr/ZDF) und am Dienstag kommender Woche in Bulgarien (18.30 Uhr/ARD One) an.