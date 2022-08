Auch Wasserspringen beim Schwimm-Weltcup in Berlin

Beim Weltcup in Berlin gehen erstmals nicht nur die Schwimmer, sondern auch die Wasserspringer an den Start.

Beim Weltcup in Berlin gehen erstmals nicht nur die Schwimmer, sondern auch die Wasserspringer an den Start. Wie der Weltverband FINA am Mittwoch mitteilte, werden vom 20. bis 23. Oktober in der Hauptstadt erstmals zwei Weltcups aus diesen beiden Sportarten parallel in einer Art Mini-WM ausgetragen.