Fortnite: Fundorte & Funktionen - So nutzt ihr Zelte richtig

Zelte sind ein besonders Item in Fortnite © Epic Games

Zelte sind ein besonders Item in Fortnite, die im Spiel mehrere nützliche Funktionen haben. Neben Mini-Bunker dienen sie auch als Heil-Station – und sind nur an bestimmten Orten zu finden.

So funktionieren die Zelte

Zelte können überall aufgestellt werden, oder bereits aufgestellt auf der Karte zu finden sein. Das Zelt hat zwei Funktionen: Zum einen können dort Items gelagert werden, zum anderen kann die Lebensenergie gefüllt werden. Also sehr nützlich im Gefecht.

Zelte können eigentlich überall auf zufälliger Basis gefunden werden. Es gibt jedoch einen bestimmten Ort, an dem Zelte sogar erworben werden können. In Logjam Lotus, tief im Norden der Karte, befindet sich der NPC Kyle, der sie verkauft. Das wird jedoch nicht billig: 400 Goldbarren müssen dafür hingelegt werden.

Sie sind sonst an allen Points of Interests (POI) als Loot verfügbar. Zu empfehlen ist daher, besonders große POIs zu bereisen um dort looten zu können und die größere Chance zu forcieren, ein Zelt zu finden. Dazu zählen Rocky Reels, Daily Bugle, oder Tilted Towers. Aber Achtung: diese Orte sind immer heiß umkämpft.

Der Vorteil der Zelte ist, dass gelagerte Waffen dann auch in der nächsten Runde erneut eingesammelt werden können. Im Optimalfall sammelt ein Team also in ein, zwei Runden die besten Items, die zu finden sind, lagern sie ein und sammeln sie dann wieder auf, um optimal ausgerüstet zu sein.