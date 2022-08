Eberl-Deal? "RB Leipzig ist in Zugzwang" - Kommentar von Pit Gottschalk

So viel Ablöse hat noch kein deutscher Klub für einen Bundesliga-Manager bezahlt, um ihn vorzeitig aus einem Vertrag zu kaufen.

Gladbach bestimmt über Eberl-Zukunft

Und Mönchengladbach ist in einer guten Verhandlungsposition: Max Eberls Arbeitsertrag läuft bis 2026.

Der Hamburger SV hat mal vor gut einem Jahrzehnt 650.000 Euro an den KSC bezahlt, damit Oliver Kreuzer kommen darf. Aber das heißt nichts. Ohne Gladbacher Segen passiert gar nichts. Selbst dann nicht, wenn Max Eberl und RB Leipzig sich ewige Liebe und Treue versprechen.

Druck auf Mintzlaff steigt

RB Leipzig dagegen ist in Zugzwang. Wenn der Eberl-Deal nicht klappt, steht Oliver Mintzlaff ziemlich blamiert vor der Öffentlichkeit da. Darum muss er so tun, als sei der Deal noch nicht auf der Zielgeraden. Doch die Personalie ist zu weit gediehen. Er muss zeitnah liefern. (Kommentar: „Mintzlaff allmählich unglaubwürdig“)

Am Ende wird RB Leipzig die Rekordsumme zahlen müssen, die Gladbach will. Alles andere ließe die Zweifel an Mintzlaffs Führungsqualität wachsen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)