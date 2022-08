Transfermarkt: Wechselt Younes in die Niederlande?

Akanji zu ManCity? "Guardiola holt keinen einfach so"

In der vergangenen Saison spielte Amin Younes bis zum seinem Wechsel bei Eintracht Frankfurt. Nun könnte der Mittelfeldspieler zurück nach Europa kommen.

Der 29-Jährige, der von 2015 bis 2018 bereits in den Niederladen bei Ajax Amsterdam gespielt hat, will dort seine Karriere wieder in Fahrt bringen. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)