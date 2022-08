Verkauft G2 Esports sein Nachwuchsteam? Superliga-Slot offenbar vor Besitzerwechsel

In der LEC spielt alles gerade verrückt: Misfits thront auf dem ersten Platz, während Rekordmeister G2 Esports im Mittelfeld vor sich hindümpelt © Michal Konkol/Riot Games

Nebem dem hauseigenen LEC-Team betreibt G2 Esports in der spanischen Superliga ein weiteres League-of-Legends-Roster. Gerüchten zufolge plant das Unternehmen dieses nun einzustampfen und den Ligaslot für die kommende Season zu verkaufen.

G2 Esports zählt zu den bekanntesten wie erfolgreichsten Brands in der Welt des eSports. Nun mehren sich die Gerüchte, dass das Team sein zweites League-of-Legends-Roster einstampfen und den dazugehörenden Ligaslot verkaufen möchte. Wie die Kollegen von BLIX.GG berichten, soll es bereits mehrere Interessenten für diesen geben, unter anderem auch der spanische Fußballclub FC Sevilla, der gegenwärtig in LaLiga antritt und hier den 12. Platz belegt.

G2 Esports Arctic, so der Name des spanischen Ablegers, ist die mittlerweile dritte Version eines Nachwuchsteams der in Berlin beheimateten eSports-Organisation. Zwischen 2016 und 2018 firmierte dieses unter dem Namen G2 Vodafone, ehe es ein Jahr später zu einem kurzen Intermezzo als G2 Heretics kam. Seither ist das spanische Roster unter dem Namen G2 Arctic bekannt. Team Heretics hingegen wird im kommenden Jahr fester Bestandteil der LEC, da die Spanier den LEC-Spot von Misfits Gaming erworben haben.