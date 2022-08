Huth sieht DFB-Frauen "einen Schritt weiter"

Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Nationalspielerin Svenja Huth sieht die Vize-Europameisterinnen im Kampf um mehr Sichtbarkeit und bessere Anstoßzeiten auf einem guten Weg. "Es ist schon ein Fortschritt, im Fernsehen zu laufen anstatt nur im Stream", sagte die 31-Jährige vom VfL Wolfsburg in einer Presserunde mit Blick auf die Übertragung des finalen WM-Qualifikationsspiels am Dienstag (18.30 Uhr) in Bulgarien beim TV-Sender ARD One.