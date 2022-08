FIFA 23: Nach EA-Leak! Das sind die Spieler-Ratings von Bayern und Dortmund

„Wer leakt die Ratings während des Beta-Tests?“ Anthony Modeste war es ausnahmsweise mal nicht, dennoch steht er wie so viele andere Profis aktuell im Mittelpunkt der Diskussionen. Zumindest seine FIFA-Karte. Denn ein Fehler seitens EAs gab einem Teil der Community ungewollt Einblick in den neuen Ableger der Fußball-Simulation.

Die Folge: Eine Welle an Bildern, Posts und Videoclips machte in den sozialen Netzwerken die Runde, wodurch so manches Geheimnis frühzeitig gelüftet wurde. Wie jedes Jahr standen besonders die Gesamtwertungen der Spieler im Fokus, die im Gegensatz zur Beta-Version final zu sein scheinen. Wie schneiden der BVB und die Bayern in FIFA 23 ab?