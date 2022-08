DFL weitet Partnerschaft mit Sorare auf 2. Liga aus

Frankfurt am Main (SID) - Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat ihre Partnerschaft mit der Fantasy-Fußball-Plattform Sorare ausgeweitet. Demnach werden künftig auch für die 2. Bundesliga gemeinsam digitale Sammelobjekte sowie ein Fußball-Fantasy-Game gelauncht, es ist das erste solche Angebot für eine 2. Liga in Europa. Bereits seit dem Herbst 2021 bieten die beiden Unternehmen Selbiges für die Bundesliga an.