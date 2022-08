Bundesliga-Transfer von Robin Gosens geplatzt! Daran scheiterte der Bayer-Deal

"Entweder...oder?" mit Gosens: Bei Bier-Frage fängt er zu singen an

Der 13-malige deutsche Nationalspieler, der noch nie in der Bundesliga gespielt hat, hätte sich ein Engagement bei der Werkself nach SPORT1 -Informationen gut vorstellen können. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Auch Bayer zeigte Interesse, letztlich scheiterte der Deal aber vor allem an einer Übereinkunft mit Gosens‘ aktuellem Verein Inter Mailand.

„Es gibt kein Angebot von Bayer und es gibt keine Absicht, ihn zu kaufen“, sagte Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes am Mittwoch dem Kölner Stadt-Anzeiger .

Gosens und Bayer: Daran scheiterte der Deal

Schafft es Gosens bei Inter Mailand zur WM?

In der Bundesliga zu spielen, war immer ein Traum des gebürtigen Emmerichers, der vor seiner Zeit in Italien als Profi nur in den Niederlanden aktiv gewesen war.