Bundesliga: Sasa Kalajdzic verlässt den VfB Stuttgart und geht in die Premier League

Nach wochenlangen Spekulationen ist die Entscheidung nun offiziell: Sasa Kalajdzic verlässt den VfB Stuttgart und schließt sich einem englischen Erstligisten an.

Das gab der VfB am Mittwoch offiziell bekannt. In der Premier League wird der Stürmer einen Fünfjahresvertrag erhalten, der Medizincheck ist bereits absolviert. Noch ist der Deal abhängig von der Ausstellung eines Visums und einer Arbeitserlaubnis in England. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)