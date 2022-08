Transfernews: Coman spricht über Karriereende bei Bayern - und schließt Wechsel zu einem Top-Klub aus

So oder so: Der französische Superstar hat beim Rekordmeister viel vor - vertraglich gebunden ist er noch bis mindestens 2027. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Praktisch ausgeschlossen sei eine Rückkehr zu Paris Saint-Germain: „An dem Tag, an dem ich etwas Neues probieren will, wird es etwas anderes sein und kein Team, bei dem ich schon gespielt habe.“ (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Coman lobt Bayern-Bosse - und stellt Forderung an Team

Coman erklärte seine Zukunftspläne so: „Es hat nichts mit PSG zu tun. Ich war in Frankreich und Italien. Wenn ich eines Tages gehe, wird es England oder Spanien sein. Ich werde in kein Land zurückkehren, in dem ich schon gespielt habe.“ (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)