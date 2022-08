"Dominante Leistung": Bella-Kotchap erobert die Premier League

Bella-Kotchap überzeugt gegen Top-Teams

Gegen Manchester United ließ er bereits reihenweise die Stürmer verzweifeln. Gegen Marcus Rashford, Cristiano Ronaldo und Co. verlor Bella-Kotchap, der auch die kamerunische Staatsbürgerschaft besitzt, nicht einen einzigen Zweikampf und rettete mehrfach in höchster Not.

Bella-Kotchap wischt Hasenhüttls Zweifel beiseite

Zumal Bella-Kotchap auch Zweifel seines Trainers beiseite schiebt. „Ich habe mich gefragt, ob er die richtige Einstellung hat, aber es scheint, dass die Premier League so interessant für ihn ist und er voll konzentriert ist“, erklärte Hasenhüttl: „Er will sich in der Premier League beweisen, und es ist gut zu sehen, dass er diese Angewohnheit hat. Das ist es, was wir brauchen.“