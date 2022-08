Transfer-News: 90 Mio.? Chelsea buhlt wohl um RB-Star Josko Gvardiol

Der FC Chelsea intensiviert seine Bemühungen um einen Transfer von RB-Star Josko Gvardiol. Einen Abgang in diesem Sommer schließt RB-Boss Mintzlaff allerdings aus.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano vermeldet, will sich der FC Chelsea frühzeitig die Unterschrift des 20-Jährigen sichern. Die Blues würden sich derzeit in fortgeschrittenen Gesprächen mit RB befinden, einen Transfer im Juni 2023 voranzutreiben.

Am Dienstag habe Chelsea ein offizielles Angebot in Höhe von 90 Millionen Euro bei Leipzig eingereicht. Erst vor wenigen Wochen soll der Bundesligist eine 80-Millionen-Offerte von Manchester City abgelehnt haben – allerdings für einen Wechsel in diesem Transferfenster. Die kolportierten Konditionen würden den kroatischen Nationalspieler zum zweitteuersten Bundesliga-Abgang nach Ousmane Dembélé machen, der 2017 für satte 105 Millionen Euro vom BVB nach Barcelona wechselte.