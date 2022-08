Anzeige

Rotation beim FC Bayern? Ja, aber ... - das ist Nagelsmanns Plan Bayern-Rotation? Juwel darf ran

Fünf Wechsel! Nagelsmann enthüllt seine Rotationspläne

Kerry Hau

Für das Pokalspiel gegen Viktoria Köln wirft Julian Nagelsmann erstmals in dieser Saison die Rotationsmaschine an. SPORT1 beantwortet vorab die wichtigsten Personalfragen.

Wenn nicht jetzt, wann dann?

Für den FC Bayern startet mit dem Auswärtsspiel im DFB-Pokal bei Drittligist Viktoria Köln (DFB-Pokal: Viktoria Köln - FC Bayern ab 20.46 Uhr im LIVETICKER) die erste von vielen englischen Woche vor der Winter-WM in Katar – Zeit für Rotationen! (NEWS: Bayern überlässt Viktoria 50 Prozent seiner Zuschauer-Einnahmen)

Anzeige

SPORT1 beantwortet vorab die drei wichtigsten Personalfragen.

Welche Ersatzspieler dürfen in Köln ran?

Julian Nagelsmann kündigte auf der Pressekonferenz am Montag bereits an, dass einige Reservisten ihre Chance von Beginn an erhalten sollen. (INTERVIEW: Viktoria-Coach Olaf Janßen vor dem Bayern-Spiel)

Er nannte die beiden Abwehrspieler Josip Stanisic und Noussair Mazraoui, Mittelfeldmann Ryan Gravenberch sowie Sturm-Juwel Mathys Tel. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Ansonsten sind keine großen Überraschungen geplant. Manuel Neuer, Thomas Müller und Joshua Kimmich sind für die Startelf vorgesehen, der beim 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach nur eingewechselte Matthijs de Ligt wird hinten beginnen. Sadio Mané soll dafür seine erste Verschnaufpause erhalten.

Nagelsmann über Brazzo: "Sofern er mich nicht rauswirft ..."

Dennoch: Nagelsmann nimmt alle Spieler mit nach Köln, niemand erhält eine „Sonderbehandlung“.

Wie lautet der Plan mit Musiala?

Shootingstar Jamal Musiala kam beim Gladbach-Spiel wegen einer Zerrung „nur“ von der Bank. Nagelsmann bestätigte vor der Abreise nach Köln, dass der 19-Jährige noch immer nicht bei 100 Prozent sei.

Anzeige

Der Trainer will daher nichts riskieren, Musiala soll in Köln noch einmal auf der Bank Platz nehmen – schließlich brauchen die Münchner den vereinsinternen Spieler des Monats August für die Kräftemessen mit Union Berlin (Samstag/15.30 Uhr) und Inter Mailand (Mittwoch/21.00 Uhr) in Top-Verfassung. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Auch wenn Nagelsmann dem Teenager (noch) keine Stammplatz-Garantie geben will: Er und sein Trainerteam wissen um dessen positiven Einfluss auf das Bayern-Spiel. Gegen Union und Inter wird seine Kreativität benötigt.

Wann ist wieder fest mit Goretzka zu rechnen?

Leon Goretzka ist gut sechs Wochen nach seiner Knie-Operation wieder fest ins Mannschaftstraining integriert - und deshalb ebenfalls im Kader für die Partie gegen Viktoria. (NEWS: Goretzka meldet sich zu Wort)

Laut Nagelsmann darf sich der 27-Jährige sogar auf einen kurzen Einsatz freuen – wie auch Eric Maxim Choupo-Moting, der zuletzt aufgrund von Leistenproblemen fehlte. Das Duo soll wieder langsam „in den Rhythmus kommen“, so der Bayern-Coach.

Auf ein festes Datum will er sich nicht festlegen, doch Goretzka hofft darauf, spätestens in zwei Wochen wieder vollständig bereit für die erste Elf zu sein. Am 13. September kommt der FC Barcelona zum Champions-League-Kracher nach München. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Alles zur Bundesliga auf SPORT1:

Legendäre Lachnummer! Als Sepp Maier auf Entenjagd ging

Anzeige