US Open: Osaka scheitert in Runde eins an Collins

Collins (l.) besiegt Osaka (r.) bei den US Open © AFP/SID/COREY SIPKIN

New York (SID) - Die viermalige Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka muss ihre Hoffnungen auf einen weiteren Titel bei den US Open aufgeben. Die 24-Jährige, die das Turnier 2018 und 2020 gewonnen hatte, unterlag in der ersten Runde der US-Amerikanerin Danielle Collins mit 6:7 (5:7), 3:6.