Formel 1: Red-Bull-Boss Christian Horner teilt gegen Oscar Piastri aus

Die Posse um Alpine und Oscar Piastri war der Höhepunkt der Silly Season in der Formel 1. Nun äußert sich auch Red-Bull- Boss Christian Horner zu dem Thema und teilt gegen den jungen Australier aus.

Die Vertragsposse zwischen Oscar Piastri und Apline F1 Team hält die Formel 1 weiter in Atem.

Nun meldet sich auch Christian Horner zu Wort und hat eine eindeutige Meinung zu dem Vorgang. „Ich verstehe das nicht ganz, denn vertraglich sollte so etwas einfach nicht passieren“, startete der Red-Bull-Teamchef bei Sky seine Ausführungen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Zudem betonte er die enorme Investition in die Karriere des Australiers seitens Alpine, um ihn auf eine Zukunft in der Formel 1 vorzubereiten. „Und da muss es ein gewisses Maß an Loyalität geben“, befand er mit Blick auf Piastri.