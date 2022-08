Experte Wucherer: "Deutschland wird Europameister"

Das Team habe "eine richtig gute Mischung", so Wucherer. Auftaktgegner Frankreich, der bei den Sommerspielen in Tokio Olympiasilber holte, sei "jetzt kein Team, das mir richtig Angst macht. Ich sehe uns komplett auf Augenhöhe." Am Donnerstag (20.45 Uhr/MagentaSport) geht es in Köln gegen die Equipe tricolore.

Ganz so optimistisch sind Wucherers MagentaSport-Expertenkollegen nicht. Per Günther, ebenfalls ehemaliger Nationalspieler, sieht noch "tiefe Wunden" nach dem frühen WM-Aus 2019 in China. Das deutsche Team habe dazu eine "Schweine-Gruppe" erwischt. "Es geht nur darum, nach Berlin zu kommen", so Günther. In der Hauptstadt findet die Finalrunde statt.