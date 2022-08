Saisonstart im Handball: Bohmann sieht HBL vor "großen Herausforderungen"

Bohmann sieht Herausforderungen in der Zukunft © FIRO/FIRO/SID

Inflation, Energiekrise, Corona: Geschäftsführer Frank Bohmann sieht die Handball-Bundesliga (HBL) vor Beginn ihrer 57. Spielzeit wirtschaftlich vor "großen Herausforderungen". "Ich will keine schlechte Stimmung herbeireden, aber es ist eine schwierige Situation", sagte Bohmann dem SID vor dem Saisonstart am Donnerstag: "Mit dem Thema Konsumzurückhaltung der Menschen müssen wir uns beschäftigen, das können wir nicht mal eben per Handschlag lösen."