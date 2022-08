US Open: Niederlage bei Abschiedsturnier - Petkovic scheitert knapp

Auch Laura Siegemund ist bei den US Open bereits in der ersten Runde gescheitert. Die 34-Jährige aus Metzingen unterlag der Rumänin Sorana Cirstea 4:6, 4:6. Am Auftakttag hatte bereits Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria verloren.

Auch Williams raus

Die 42-Jährige unterlag am Dienstag in New York der Belgierin Alison van Uytvanck 1:6, 6:7 (5:7). Es war die vierte Niederlage für die siebenmalige Grand-Slam-Siegerin bei ihrem vierten Match auf Tourlevel in diesem Jahr.