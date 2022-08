Hamburger SV: Klartext vom Ex-Boss! Heribert Bruchhagen würde Angebot von Klaus-Michael Kühne annehmen

Bruchhagen erklärt: Deswegen ist das Transferfenster so lang

Der ehemalige Vorstandsvorsitzende des Hamburger SV hat sich zum Angebot von Klaus-Michael Kühne an seinen Ex-Klub geäußert. „Ja, ich würde es annehmen“, erklärte der 73-Jährige bei Rudi Brückner - Der Talk am Montag auf SPORT1.

Kühne, der die Hamburger in der Vergangenheit bereits mehrfach finanziell unterstützt hatte, hatte vor einigen Wochen eine Finanzspritze von 120 Millionen Euro in Aussicht gestellt – diese aber an Bedingungen geknüpft.