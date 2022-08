Formel 1: Schummelt Red Bull? Ferrari erhebt Vorwurf und fordert mehr Überwachung

Red Bulls Dominanz sorgt für Verwunderung bei der Konkurrenz. Während der Rennstall angeblich ein weiteres Chassis entwickeln will, zweifelt Ferrari an der Einhaltung des Budget-Limits.

Seit 2008 wartet die Scuderia auf einen WM-Titel. Das sind 14 Jahre roter Durststrecke. Doch spätestens seit Sonntagabend in Spa ist klar: Auch in diesem Jahr wird es wieder nichts werden mit der Weltmeisterschaft.

Top-Star Charles Leclerc hat nach Platz sechs beim Grand Prix in Belgien schon 98 Punkte Rückstand auf den fliegenden Holländer Max Verstappen. Doch nicht nur das: Der Red Bull war nach Ungarn auch in Spa klar schneller als die Rennwagen der Scuderia. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Ferrari zweifelt an Red Bull

Das gaben auch die Verantwortlichen des Traditionsteams in Maranello zu. Allerdings fehlt der Glaube, dass bei der unfassbaren Dominanz von Verstappen und Co. alles mit rechten Dingen zugehen kann. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1 )

Besonders das Gerücht, wonach Red Bull an einem weiteren Leichtgewichts-Chassis arbeitet, sorgt bei Teamchef Mattia Binotto in der Presserunde nach dem Rennen für hochgezogene Augenbrauen.

Binotto will mehr Überwachung in der Formel 1

Was dem Ferrari-Chef Sorgen macht

In Spa schaffte es Charles Leclerc noch nicht mal mit weichen Reifen und leerem Tank am Rennende, die schnellste Runde von Max Verstappen zu knacken. „Es gab einen echten Performance-Unterschied zwischen uns und Red Bull“, räumt Binotto ein.

Was ihm Sorgen machte: „Unser Rückstand war, wenn auch nicht so signifikant, schon in Ungarn zu erkennen – auf einer ganz anderen Strecke, die viel Abtrieb verlangt.“ Seine Schlussfolgerung lautete: „Der Red Bull ist einfach ein schnelleres Auto.“

Ferrari will nicht aufgeben

Die musste in Spa unter anderem wegen der Kompression in Eau Rouge erhöht werden. Red Bull wurde davon offenbar am wenigsten beeinflusst. Dazu passt, dass das Verstappen-Team bislang auch am wenigsten vom Problem des Bouncings betroffen ist.