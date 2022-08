DEB-Frauen schaffen Klassenerhalt in letzter Sekunde

Die deutschen Eishockey-Frauen haben bei der WM in Dänemark durch ein Tor in letzter Sekunde den Klassenerhalt geschafft.

Die deutschen Eishockey-Frauen haben bei der WM in Dänemark durch ein Tor in letzter Sekunde den Klassenerhalt geschafft. Tanja Eisenschmid erzielte gegen die Gastgeberinnen nach 59:59 Minuten den Siegtreffer zum 3:2 (1:1, 0:1, 2:0) für die Mannschaft von Bundestrainer Thomas Schädler. Wäre das letzte Gruppenspiel in die Verlängerung gegangen, hätte das deutsche Team erstmals seit 2015 den Gang in die zweitklassige Division IA antreten müssen.