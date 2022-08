US Open: Kuriose Kleiderpanne - Andreescu bettelt um Outfitwechsel

Bei den US Open startet Bianca Andreescu mit einem Sieg in das Turnier. Ihr Ausrüster dürfte über ihren Auftritt allerdings weniger erfreut gewesen sein.

Bianca Andreescu richtete in der Pressekonferenz nach ihrem Dreisatzsieg (6:0, 3:6, 6:1) zum Auftakt der US Open gegen die Französin Harmony Tan eine Liebeserklärung an ihren Hauptsponsor. „Ich liebe Nike und ich hoffe, dass ich für den Rest meines Lebens mit ihnen zusammenarbeiten kann.“ (NEWS: Alles zur WTA)