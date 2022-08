Liverpool-Gerüchte um Bellingham: Das steckt wirklich dahinter

Jude Bellingham wird mit einem Wechsel zum FC Liverpool in Verbindung gebracht. Was steckt dahinter? SPORT1 klärt auf.

Dortmunds Sportchef Sebastian Kehl dementierte das am Sonntagabend bei Sky90 : „Es gibt keine Anfrage für ihn. Es gibt sicherlich eine Menge Interesse“, gab Kehl zu, doch „nichts“, was der Klub aktuell bearbeiten müsse.

Bellingham fühlt sich in Dortmund pudelwohl

Aktuell fühle sich der 19 Jahre alte Shooting-Star im Pott allerdings pudelwohl und wolle mit dem BVB angreifen. An einen vorzeitigen Abgang denken derzeit weder der Spieler noch sein Umfeld. Richtig ist aber auch, dass in den vergangenen Wochen immer wieder Vereine auf Berater-Papa Mark und Agent Mark Bennett zugekommen sind; darunter auch der FC Liverpool.

Spieler länger halten? Nur möglich, wenn...

Der BVB, der in der Vergangenheit immer wieder seine Topstars wie Ousmane Dembélé, Christian Pulisic, Jadon Sancho und Erling Haaland frühzeitig abgeben hat, will künftig unter Kehl einen neuen Weg einschlagen und Top-Talente wie Bellingham mittelfristig halten.

Laut Berger wolle der BVB eine Mannschaft um Bellingham, dem in dieser Saison schon die Rolle als Führungsspieler zugetraut wird, aufbauen. „Was wichtig ist“, findet Berger: „Bellingham wurde zum dritten Kapitän ernannt und ist in der Team-Hierarchie aufgestiegen. Auf Sicht wird man sein Gehalt anheben, sodass er in die Riege der Topverdiener kommt. Das sind auch Faktoren, mit denen man ihn binden will.“

In Dortmund hat der England-Star noch einen Vertrag bis 2025, eine Ausstiegsklausel gibt es nicht. Aus Klub-Kreisen ist zu hören, dass die BVB-Bosse erst ab einem Angebot in Höhe von mindestens 120 Millionen Euro zucken würden. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)