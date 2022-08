NFL: MVP Rodgers gesteht irre Impf-Lüge

NFL-Superstar Aaron Rodgers hat in einem Podcast offen über seine Impf-Lüge gesprochen. Der Quarterback gesteht, die Öffentlichkeit bewusst in die Irre geführt zu haben.

Quarterback-Superstar Aaron Rodgers hat sich in einem Podcast erstmals offen über seine Impf-Lüge aus dem letzten Jahr geäußert.

Auf Nachfrage hatte Rodgers im vergangenen Jahr mitgeteilt, dass er gegen Corona „immunisiert“ sei. Näher führte der Quarterback seine Antwort damals nicht aus, ließ die Öffentlichkeit irritiert und im Unklaren zurück, was er denn genau mit seiner Aussage meinte.

Im Podcast „The Joe Rogan Experience" gab er zu, dass er die Medien mit diesem Kommentar bewusst in die Irre führen wollte: „Ich war die ganze Zeit bereit für diese Frage und hatte darüber nachgedacht, wie ich sie beantworten wollte. Und ich wollte eigentlich sagen, dass ich geimpft wurde", erklärt er.

Rodgers befürchtete allerdings eine nachträgliche Prüfung seitens der NFL, weshalb er sich letztendlich für die vage Ausdrucksweise „immunisiert" entschied. So bewahrte er sich vor der klaren Lüge und entschied sich gezielt für eine Irreführung.

„Ich dachte, es wäre eine gute Möglichkeit, dass ich sage: ‚Ich bin immunisiert‘. Vielleicht verstehen die Leute, was das bedeutet, vielleicht tun sie es nicht. Vielleicht gehen sie der Sache nach. Aber sie gingen der Sache nicht nach. Also bin ich in die Saison gegangen. Und einige dachten, dass ich geimpft bin.“