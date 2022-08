Klima-Aktivistin rechtfertigt Protest bei Bayern vs. Gladbach

Carla Hinrichs, Sprecherin der Aktivisten-Gruppe „Letzte Generation“ hat sich bei Rudi Brückner - Der Talk am Montag zu dem Protest ihrer Gruppe beim Spiel zwischen Bayern und Gladbach geäußert.

Nach dem Protest der Klima-Aktivisten-Gruppe „Letzte Generation“ hat sich deren Sprecherin Carla Hinrichs bei Rudi Brückner - Der Talk am Montag zu Wort gemeldet, den Protest erklärt und zu mehr Widerstand aufgerufen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Wir müssen brutal ehrlich sein. Und wenn wir das sind, dann wissen wir, die Regierung hat keinen Plan“, meinte Hinrichs und spielte dabei auf die Klima-Politik an:

„Die Regierung hat keinen Plan, um unser Leben zu schützen. Sie hat keinen Plan, wie sie dafür sorgen will, wie wir mit unseren Kindern solche Spiele noch genießen können.“

„Wie ein Feueralarm: Er nervt, aber wir brauchen ihn.“

Ihre Protestaktion sorgte für gemischte Reaktionen, was Hinrichs aber nicht störte: „Es ist wie ein Feueralarm. Der stört, nervt und ist laut, aber wir brauchen ihn“, äußerte die Aktivistin, die nicht vor Gegenwind zurückschrecken will: „Die Meinungen sind zwar unterschiedlich, aber es ist wichtig, alle wachzurütteln.“

Beim Topspiel zwischen dem FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach am Samstagabend hatte eine Protestaktion der Aktivistengruppe „Letzte Generation“ für Aufmerksamkeit gesorgt. In der 16. Minute waren Aktivisten im Vorfeld einer Bayern-Ecke auf das Spielfeld gestürmt und hatten versucht, sich mit Kabelbindern am Pfosten festzumachen.