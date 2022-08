US Open: Iga Swiatek wird Rolle als Favoritin zum Auftakt gerecht

Die 21 Jahre alte Polin setzte sich am Dienstag in 1:06 Stunden 6:3, 6:0 gegen Jasmine Paolini aus Italien durch und zog in die zweite Runde ein.

Swiatek ist seit dem Rücktritt der Australierin Ashleigh Barty im Frühjahr die dominante Spielerin der Tour und gewann auch die French Open. In Wimbledon musste sie sich dagegen bereits in der dritten Runde der Französin Alize Cornet geschlagen geben.

Nun peilt die Warschauerin in New York ihren zweiten Grand-Slam-Erfolg in diesem Jahr an.