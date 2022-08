Leverkusen will Gosens! Bayer arbeitet mit Hochdruck an Verpflichtung des Nationalspielers

Gosens an der Angel, Marcelo kein Thema

Leverkusen will Gosens! Das erste Angebot der Werkself beläuft sich auf eine Leihgebühr von zwei Millionen Euro und einer Kaufpflicht am Saisonende in Höhe von 25 Millionen Euro. So viel hatte Inter vor acht Monaten an Atalanta überwiesen.