FC Bayern: Leon Goretzka meldet sich nach Leidenszeit

Bayern-Star Leon Goretzka hat sich nach seiner Operation am linken Knie und der folgenden Rehazeit zu Wort gemeldet. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Gleichzeitig sei es „nicht leicht“ gewesen, „sich mitten in der Vorbereitung eigentlich ohne Schmerzen operieren zu lassen. Jetzt fühle ich mich frei und die Saison kann für mich losgehen“, sagte Goretzka weiter.

Der Mittelfeldspieler hatte sich Mitte Juli einem Eingriff am linken Knie unterzogen und so die gemeinsame Vorbereitung auf die Saison verpasst. Schon von November bis März hatte er monatelang gefehlt, damals machte die Hüfte Probleme. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Der FC Bayern tritt am Mittwoch in der ersten Pokal-Runde beim FC Viktoria Köln an. Goretzka könnte dort bereits wieder im Kader stehen.