DFB-Frauen: Rund 2000 Fans beim öffentlichen Training

Rund 2000 Fans feiern die deutschen Fußballerinnen bei ihrem ersten öffentlichen Training nach der EM in Frankfurt am Main.

Mit der Einheit im Stadion am Brentanobad zu Beginn der Vorbereitung auf die abschließenden beiden WM-Qualifikationsspiele wollten sich die Vize-Europameisterinnen einen Monat nach der unglücklichen Final-Niederlage in London gegen Gastgeber England (1:2 nach Verlängerung) für die Unterstützung während der Endrunde bedanken.

Die deutsche Mannschaft muss in den abschließenden WM-Qualifikationsspielen am Samstag in der Türkei und am Dienstag kommender Woche in Bulgarien antreten. Das nächste Heimspiel gegen Frankreich ist für den 7. Oktober zur Prime Time um 20.30 Uhr in Dresden geplant.