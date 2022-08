British-Open-Sieger Smith wechselt in Skandal-Serie

Cameron Smith wechselt in neue Golfserie LIV © Imago

Auch British-Open-Sieger Cameron Smith wechselt in die lukrative neue Golfserie LIV. Der 29-Jährige ist aktuell die Nummer zwei der Welt.

Der Australier ist einer von sechs neuen Namen, die für das am 2. September beginnende LIV Invitational in Boston ihre Zusage gaben. Als Nummer zwei der Weltrangliste wird der 29 Jahre alte Smith der nominell bislang beste Teilnehmer an der von Saudi-Arabien massiv unterstützten Tour.