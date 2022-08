League of Legends: Star-Midlaner Bjergsen stellt LCS-Rekord auf

Søren „Bjergsen“ Bjerg von Team Liquid hat in der nordamerikanischen League-of-Legends-Profiliga aufhorchen lassen. Im Duell mit den 100 Thieves stellte der Mid-Laner eine neue Bestmarke auf.

Rekorde sind da, um gebrochen zu werden. In der Regel von den Besten der Besten - zu denen auch Søren „Bjergsen“ Bjerg zählt. Dem hochveranlagten Mid-Laner von Team Liquid gelang es nun, eine neue Bestmarke in der LCS aufzustellen.

League of Legends: Bjergsen mit historischem Bestwert

Durch seine Performance in der Playoff-Partie hat der Däne die meisten Eliminierungen der nordamerikanischen Profiliga vorzuweisen. Wie gut dieser Wert ist, zeigt sich bereits dadurch, dass in der gesamten Historie der LCS lediglich vier Zocker überhaupt die 2000er-Marke geknackt haben.

Noch vor einem Jahr hätten vermutlich nur die wenigsten in der Szene an eine solche Story geglaubt, da Bjergsen seine professionelle Laufbahn als Spieler im Jahr 2020 eigentlich für beendet erklärt hatte. Im Anschluss arbeitete er als Head Couch von TSM bis er im November 2021 überraschend seine Rückkehr bekannt gab.

Aktuell kämpft der Mid-Laner von Team Liquid noch um die Qualifikation für die Worlds 2022, die Ende September in Nordamerika starten. Insgesamt drei Plätze werden über die Playoffs der LCS für die Weltmeisterschaft vergeben, wobei Cloud9 und die 100 Thieves rund um den deutschen Mid-Laner Felix „Abbedagge“ Braun ihre Tickets schon gelöst haben.

Auch wenn der Däne sich sicherlich über seine Bestmarke gefreut hat, so wird er sich gleichermaßen über die knappe 3:2-Niederlage in der Best-of-Five-Serie gegen die amerikanische Organisation ärgern. Im Viertelfinale des Lower Brackets wartet nun Counter Logic Gaming auf den zweimaligen LCS-Lock-In-Champion. Nur ein Sieg hält die WM-Träume am Leben.