Basketball: Entscheidung über Theis wohl erst Mittwoch

Die Entscheidung über den Einsatz von NBA-Profi Daniel Theis bei der Basketball-EM fällt wohl erst auf den letzten Drücker. Der Center von den Indiana Pacers soll am Dienstagabend am ersten Training des deutschen Nationalteams im Vorrundenspielort Köln teilnehmen. Am Mittwoch müsse man dann "eine Entscheidung treffen", sagte Bundestrainer Gordon Herbert.