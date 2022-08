Basketball-EM: "Mein Berater macht seinen Job" - Schröder spricht über Zukunft

Für Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder hat die Suche nach einem neuen Klub in der NBA derzeit nicht oberste Priorität. „Die EM steht vor der Tür“, sagte der Spielmacher am Dienstag in Köln: „Mein Berater macht seinen Job.“

Schröder ist erstmals in seiner NBA-Karriere vertragslos, in der vergangenen Saison lief der Braunschweiger für die Boston Celtics und die Houston Rockets auf. (Dirk Nowitzki im SPORT1 -Interview über die Heim-EM)

Er glaube, so Schröder, sein Agent telefoniere „mit allen Teams. Ich mache meinen Job, und er macht seinen“, sagte der 28-Jährige. Das Nationalteam startet am Donnerstag gegen Frankreich in Köln in die Heim-EM.