FC Bayern: Nächster Abgang perfekt! Gabriel Vidovic in die Niederlande

Gabriel Vidovic verlässt den FC Bayern vorerst. Das Offensivtalent soll in der kommenden Saison Spielpraxis in der niederländischen Eredivisie sammeln.

Wie die Münchner am Dienstag mitteilten, wechselt der 18-Jährige für eine Saison auf Leihbasis zu Vitesse Arnheim in die niederländische Eredivisie. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Gabriel hat mit seinen guten Leistungen in der Vorbereitung bewiesen, dass er zu Recht in unserem Profikader steht“, lobte Sportvorstand Hasan Salihamidzic den kroatischen U21-Nationalspieler: „Wir haben nun gemeinsam abgewogen, was für seine Entwicklung das Beste ist und uns für eine Leihe zu Vitesse Arnheim entschieden.“