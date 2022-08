Valorant Champions 2022: Diese Stars stehen im Fokus

Das Highlight des eSport-Jahres in Valorant steht an. Das Champions-Turnier beherbergt die besten Spieler der Welt. Auf diese Stars sollte besonders geachtet werden.

Der Countdown für Valorant Champions läuft. Vom 31. August bis zum 18. September steigt die Weltmeisterschaft in der Türkei, in Istanbul. Die 16 besten Teams der Welt (darunter 100 Thieves, EDG, OpTic und Fnatic) treffen dort aufeinander und spielen um den wichtigsten Valorant-eSport-Titel des Jahres.

In der Volkswagen Arena werden dann ab dem 9. September Zuschauer live vor Ort sein und die Crème de la Crème der Profis bejubeln. Und wie bei jeder Sportart gibt es auch in Valorant Spieler, die dann besonders im Mittelpunkt stehen werden.

„pANcada“, „AYRIN“ und „BuZz“ – Die Valorant Aushängeschilder

Wer zuletzt in der Nordamerikanischen-Szene zugeschaut hat, kennt Jordan „AYRIN“ He von XSET bereits. Das Team hat herausragend gespielt und vor allem dank des erfahrenen Kanadiers (26 Jahre) für Furore gesorgt. Keiner spielt Viper so gut wie er.