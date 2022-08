Sorgen um Thomas Häßler! Fußball-Legende muss Traineramt ruhen lassen

Der 1990er-Weltmeister Thomas Häßler (56) lässt das Traineramt beim Berliner Fußball-Sechstligisten BFC Preussen aus gesundheitlichen Gründen ruhen. Das bestätigte der Verein dem SID am Dienstag. Für Dienstagabend kündigte der Verein eine Pressekonferenz an.

„Thomas Häßler ist erkrankt, er war jetzt zwei Spiele nicht bei uns an der Seitenlinie“, sagte der sportliche Leiter Pierre Seiffert. „Wir hoffen hier alle, dass er so schnell wie möglich zurückkehren kann.“

Der langjährige Nationalspieler lässt sich derzeit grundlegend durchchecken, Ergebnisse liegen noch nicht vor. „Ich bin momentan nicht in der Lage, eine Mannschaft zu trainieren, solange ich nicht weiß, was ich habe“, erklärte Häßler in der Bild.