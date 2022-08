FC Bayern: Goretzka vor Comeback - Nagelsmann will rotieren

Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka steht bei Bayern München vor seinem ersehnten Comeback. Der 27-Jährige soll im DFB-Pokalspiel am Mittwoch (20.46 Uhr/ARD und Sky) bei Drittligist Viktoria Köln nach wochenlanger Pause wegen einer Knieverletzung zu einem ersten Einsatz kommen. Auch Eric Maxim Choupo-Moting-Moting wird aller Voraussicht nach seinen Saisoneinstand feiern.

"Bei Leon und Choupo sieht es so aus, dass ich ihnen gerne Rhythmus geben würde, sie aber sicher nicht von Beginn an spielen werden", sagte Trainer Julian Nagelsmann am Dienstag. Goretzka hatte sich Mitte Juli einer Knie-OP unterziehen müssen. Choupo-Moting war wegen einer Nierenstein-Operation länger ausgefallen.