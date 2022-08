Plötzlich Millionär

Am Ende sicherte sich der Bonner Pokerprofi Markus Prinz sein erstes Bracelet und das Top-Preisgeld von $1.188.097.

Für die deutschsprachige Pokerszene ist es bereits das vierte Bracelet der WSOP Online Serie nach Claas Segebrecht (Event #1 $1.111 Ever 1 for War Relief), Stefan Schillhabel (Event #2 $500 The Housewarming) und Jonas Lauck (Event #6 $800 Monster Stack).