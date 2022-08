Wasserball-EM: DSV-Frauen nach Debakel vor Vorrunden-Aus

Die deutschen Wasserballerinnen stehen bei den Europameisterschaften in Split nach einer herben Niederlage vor dem Aus in der Vorrunde.

Die deutschen Wasserballerinnen stehen bei den Europameisterschaften in Split nach einer herben Niederlage vor dem Aus in der Vorrunde. Das Team des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) verlor am Dienstag gegen Vize-Weltmeister Ungarn mit 4:26 (1:7, 0:10, 1:3, 2:6) und belegt mit drei Punkten in der schweren Gruppe A nur den fünften Platz.